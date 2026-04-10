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IPCA de março fica acima do registrado em fevereiro

Um dos destaques foi o grupo dos transportes, puxado pelo aumento do preço dos combustíveis

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O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 0,88% em março comparado com fevereiro, conforme divulgado pelo IBGE.

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