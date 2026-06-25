Irã acusa Otan de cumplicidade na guerra contra o país

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de participar do conflito contra o país. A declaração foi feita após entrevista de um representante da organização, Mark Rutte.



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