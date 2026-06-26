Irã ataca navio cargueiro no estreito de Ormuz

Um cargueiro com bandeira de Singapura foi atingido nas proximidades da costa de Omã após um ataque recente na região do Estreito de Ormuz. Este incidente ocorreu pouco depois de o Irã ter alertado embarcações para evitarem rotas não aprovadas por Teerã. O governo dos Estados Unidos informou que o Irã concordou em não cobrar pedágio das embarcações que transitam pelo estreito.



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