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Irã ataca navio cargueiro no estreito de Ormuz

Teerã havia alertado embarcações para não utilizarem rotas não aprovadas pelo governo

Conexão Record News|Do R7

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Um cargueiro com bandeira de Singapura foi atingido nas proximidades da costa de Omã após um ataque recente na região do Estreito de Ormuz. Este incidente ocorreu pouco depois de o Irã ter alertado embarcações para evitarem rotas não aprovadas por Teerã. O governo dos Estados Unidos informou que o Irã concordou em não cobrar pedágio das embarcações que transitam pelo estreito.

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