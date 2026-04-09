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Irã descarta restringir enriquecimento de urânio do país

Porta-voz da Casa Branca afirmou que Teerã havia concordado em entregar estoques

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O Irã anunciou que não irá restringir seu programa de enriquecimento de urânio, contrariando as demandas dos Estados Unidos e Israel. A Casa Branca afirmou que Teerã havia concordado em entregar seus estoques de urânio enriquecido. No entanto, o governo iraniano nega intenções bélicas com esse material.

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