Irã descarta restringir enriquecimento de urânio do país

O Irã anunciou que não irá restringir seu programa de enriquecimento de urânio, contrariando as demandas dos Estados Unidos e Israel. A Casa Branca afirmou que Teerã havia concordado em entregar seus estoques de urânio enriquecido. No entanto, o governo iraniano nega intenções bélicas com esse material.



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