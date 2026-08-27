Irã e Omã trabalham em detalhes de acordo de navegação
Apesar das discussões, Teerã afirma que rota só será reaberta se EUA aceitarem condições
Irã e Omã estão negociando um acordo que pode alterar as rotas no estreito de Ormuz.
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