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Irã e Omã trabalham em detalhes de acordo de navegação

Apesar das discussões, Teerã afirma que rota só será reaberta se EUA aceitarem condições

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Irã e Omã estão negociando um acordo que pode alterar as rotas no estreito de Ormuz.

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