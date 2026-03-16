Irã está disposto a levar conflito 'até onde for necessário'
Segundo ministro, EUA e Israel 'já entenderam com que tipo de nação estão lidando'
O ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que Teerã está preparado para estender o conflito com Israel e os Estados Unidos conforme necessário.
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