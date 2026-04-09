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Irã exige que Líbano seja beneficiado por acordo de trégua

Israel lançou novos ataques contra terroristas do Hezbollah; Trump diz que acerto não envolve país

Conexão Record News|Do R7

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O recente aumento das tensões entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano tem colocado em risco um acordo de cessar-fogo na região. Após ataques israelenses a alvos do Hezbollah em Beirute, que resultaram na morte de pelo menos 250 pessoas, o Irã exigiu que o Líbano fosse incluído nas negociações para uma trégua. Enquanto isso, autoridades israelenses indicaram estar se preparando para um conflito prolongado.

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