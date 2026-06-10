Irã lança ataques com mísseis e drones em bases dos EUA

O Irã lançou um ataque significativo contra bases norte-americanas na Jordânia, Kuwait e Bahrein, representando uma das maiores escaladas desde o cessar-fogo entre Teerã e Washington em abril. Em resposta, países vizinhos ativaram defesas aéreas para interceptar os mísseis e drones de longo alcance.



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