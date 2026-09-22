Irã poderá reabrir estreito de Ormuz em até sete dias
Condição é que Estados Unidos aliviem a pressão militar e suspendam bloqueio a portos
O Irã manifestou disposição para reabrir o estreito de Ormuz se os Estados Unidos reduzirem a pressão militar e suspenderem os bloqueios aos portos iranianos.
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