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Irã poderá reabrir estreito de Ormuz em até sete dias

Condição é que Estados Unidos aliviem a pressão militar e suspendam bloqueio a portos

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O Irã manifestou disposição para reabrir o estreito de Ormuz se os Estados Unidos reduzirem a pressão militar e suspenderem os bloqueios aos portos iranianos.

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