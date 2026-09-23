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Irã reforça condições para fim do conflito no Oriente Médio e reabertura de Ormuz

Representantes afirmam que Teerã 'não é brinquedo' e que EUA devem aceitar exigências

Conexão Record News|Do R7

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O Irã reforçou as exigências para o término do conflito com os Estados Unidos. Representantes afirmam que Teerã "não é brinquedo" e que Washington deve aceitar exigências.

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