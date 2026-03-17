Israel anuncia morte de comandante do alto escalão do Irã

O governo de Israel anunciou que um ataque aéreo resultou na morte de um importante comandante ligado à Guarda Revolucionária do Irã. A pesquisadora Giovana Branco comenta o assunto.



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