Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza

Israel convocou milhares de reservistas a fim de reforçar a ofensiva na cidade de Gaza; foram convocadas cerca de 50 mil pessoas com o prazo de duas semanas para se apresentar à missão. Cinco divisões vão operar na região. Metade dos convocados não deve servir em combate.



O professor de política internacional Paulo Velasco explicou em entrevista para o Conexão Record News que, seguindo a ideia, ainda não descartada, da ocupação total da Faixa de Gaza , seria importante a fortificação das tropas sem descartar a preocupação com uma possível retaliação ainda mais intensa dos terroristas do Hamas.



“Há uma preocupação, claro, de que haja algum tipo de resposta por parte dos terroristas do Hamas que provoque um aumento de baixas entre os soldados israelenses, que certamente seria um fator para desgastar o governo Netanyahu, que vem sofrendo pressões já há muito tempo, especialmente pela questão dos reféns, que não foram todos recuperados, nem tampouco os corpos”, sinaliza o especialista.



Ainda segundo Velasco, a convocação dos reservistas indica que o governo israelense não sinaliza com um cessar-fogo imediato. "A mediação feita por Catar e Egito, que prevê justamente a interrupção dos combates, naturalmente, não se coaduna com esse tipo de estratégia", afirma.