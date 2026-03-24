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Israel diz que vai seguir com ofensivas no Líbano e Irã

Govern já havia ameaçado Beirute de perder território caso não desarmasse Hezbollah

Conexão Record News|Do R7

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O governo israelense anunciou a continuidade das operações militares no Líbano e Irã.

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