Irã pede aos Houthis do Iêmen para bloquear Mar Vermelho

O Irã solicitou ao grupo Houthis do Iêmen que bloqueie a passagem pelo Mar Vermelho caso os Estados Unidos ataquem sua infraestrutura energética. Fontes afirmam que essa estratégia foi discutida entre líderes da República Islâmica e comunicada aos seus aliados. Os Houthis já prepararam ataques a navios utilizando mísseis e drones próximos às áreas de Bab El-Mandeb.



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