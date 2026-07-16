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Mais de 2.000 produtos ficam de fora do tarifaço dos EUA

Lista de mercadorias isentas foi ampliada depois de defesas em audiências públicas

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Com o novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil programado para entrar em efeito na próxima quarta (22), mais de 2.000 produtos ficaram de fora da lista de mercadorias a serem sobretaxadas.

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