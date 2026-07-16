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Pesquisa descobre microplásticos em girinos da Amazônia

Cientistas da Universidade Federal do Pará analisaram 100 girinos em parque ecológico

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Pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram a presença de microplásticos nos organismos de 100 girinos no Parque Ecológico do Gunma, localizado na região metropolitana de Belém. O estudo inédito destaca a extensão da poluição por plásticos e suas implicações para os ecossistemas aquáticos e terrestres.

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