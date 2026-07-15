Aumenta número de crianças que abandonam esquema vacinal

Um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Unicef apresenta um aumento na taxa de abandono do esquema vacinal infantil global, que subiu de 4% para 12% entre 2024 e 2025. Contudo, destaca-se que mais crianças receberam a primeira dose das vacinas contra difteria, tétano e coqueluche.



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