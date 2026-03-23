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Israel explode ponte em fronteira com Líbano

Passagem era usada para transporte de armas do grupo terrorista Hezbollah

Conexão Record News|Do R7

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O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah continua a escalar no sul do Líbano. Recentemente, forças israelenses destruíram uma ponte estratégica sobre o rio Litani com o objetivo de interromper o transporte de armas pelo grupo apoiado pelo Irã.

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