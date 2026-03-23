Israel explode ponte em fronteira com Líbano
Passagem era usada para transporte de armas do grupo terrorista Hezbollah
O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah continua a escalar no sul do Líbano. Recentemente, forças israelenses destruíram uma ponte estratégica sobre o rio Litani com o objetivo de interromper o transporte de armas pelo grupo apoiado pelo Irã.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Donald Trump adia ataque às instalações de energia do Irã
Decisão foi tomada após 'conversas produtivas'; presidente havia dado ultimato ao país
2.600 municípios não oferecem serviços bancários presenciais no Brasil
Instituições bancárias têm priorizado canais digitais e reduzido custos de operação
Míssil Patriot estava envolvido em explosão no Bahrein
Equipamento interceptador operado pelos EUA deixou mais de 30 feridos e destruiu várias casas
Declaração do IR pode ser feita a partir desta segunda (23)
Veja dicas e orientações para o contribuinte que tem imposto a pagar
EUA suspendem ataques a instalações de energia do Irã por cinco dias
Donald Trump citou 'conversas muito boas e produtivas' com o governo iraniano
Economistas projetam mais inflação e corte menor dos juros em 2026
Expectativas fazem parte do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central
Brasil é considerado o sétimo país mais feliz do mundo
Quatro em cada cinco brasileiros se declaram felizes ou muito felizes em pesquisa
Número de alunos no ensino superior aumenta em 2023 e 2024
Total de matrículas atingiu 10,23 milhões de pessoas, contingente maior do que o estado de Pernambuco
Donald Trump sugere dar status de estado à Venezuela
Presidente disse que coisas boas estão acontecendo com o país ultimamente e sugeriu 51º estado
MEC aplica sanções a mais de 50 cursos de medicina
Medidas vão desde suspensão de novas regras a restrições ao financiamento estudantil
Levantamento mostra que preço médio do diesel dispara no país
Saiba quais são os direitos do consumidor em caso de aumentos abusivos
Líderes se comprometem a garantir segurança de rota
Nos EUA, o Pentágono projeta gastos de R$ 1 trilhão para financiar guerra contra Irã
Donald Trump considera ocupar ou bloquear ilha iraniana
Decisão ainda não foi tomada, mas pode servir para pressionar Irã e reabrir estreito de Ormuz
Anvisa analisa 15 pedidos de novas canetas emagrecedoras
Versões começaram a ser desenvolvidas com a quebra de patente de farmacêutica