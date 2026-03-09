Logo R7.com
Israel lança novos bombardeios contra o Líbano

Ataques tiveram como alvo infraestruturas do grupo terrorista Hezbollah

Conexão Record News|Do R7

Novas explosões abalaram Beirute nesta segunda-feira (9). Segundo informações de fontes israelenses, os alvos dos ataques foram infraestruturas do grupo Hezbollah. Testemunhas relataram uma forte explosão seguida por uma grande nuvem de fumaça na região.

