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Israel mantém controle sobre regiões do sul do Líbano

Tropas pediram para que moradores se mantenham afastados da fronteira e da região do rio Litani

Conexão Record News|Do R7

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Israel alertou os moradores do sul do Líbano para se manterem longe da fronteira e do rio Litani. As forças israelenses mantêm posições no sul devido a atividades terroristas, apesar de um cessar-fogo mediado pelos EUA. O objetivo é criar uma zona de segurança para proteger o norte de Israel de ataques do Hezbollah.

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