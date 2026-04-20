Israel mantém controle sobre regiões do sul do Líbano

Israel alertou os moradores do sul do Líbano para se manterem longe da fronteira e do rio Litani. As forças israelenses mantêm posições no sul devido a atividades terroristas, apesar de um cessar-fogo mediado pelos EUA. O objetivo é criar uma zona de segurança para proteger o norte de Israel de ataques do Hezbollah.



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