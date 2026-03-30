Israel ordena expansão da ofensiva militar no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou a expansão da ofensiva militar no sul do Líbano, com o objetivo de estabelecer uma zona de segurança contra ameaças do grupo Hezbollah.



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