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Israel ordena expansão da ofensiva militar no Líbano

Objetivo é criar 'zona de segurança' na fronteira e impedir ataques do grupo Hezbollah

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou a expansão da ofensiva militar no sul do Líbano, com o objetivo de estabelecer uma zona de segurança contra ameaças do grupo Hezbollah.

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