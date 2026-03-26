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Israel pretende criar 'zona tampão' no sul do Líbano

Objetivo é barrar operações do grupo terrorista Hezbollah; novas fortificações foram estabelecidas

Conexão Record News|Do R7

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Israel afirmou que vai tomar parte dos territórios do sul do Líbano para criar uma zona tampão contra os terroristas do Hezbollah.

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