Israel vai realizar eleições gerais em 27 de outubro

O Parlamento Israelense anunciou que as eleições gerais ocorrerão em 27 de outubro. Este pleito será crucial para determinar se o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, continuará no poder. As eleições são vistas como um referendo sobre sua liderança desde os recentes conflitos na Faixa de Gaza e marcam a primeira votação desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.



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