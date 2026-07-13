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Israel vai realizar eleições gerais em 27 de outubro

Votação é considerada referendo sobre primeiro-ministro e papel dele em conflitos

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O Parlamento Israelense anunciou que as eleições gerais ocorrerão em 27 de outubro. Este pleito será crucial para determinar se o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, continuará no poder. As eleições são vistas como um referendo sobre sua liderança desde os recentes conflitos na Faixa de Gaza e marcam a primeira votação desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

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