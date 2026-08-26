Japão apresenta plano para diversificar fornecimento de energia

O Japão apresentou um novo plano estratégico visando aumentar a resiliência no fornecimento de energia. A proposta inclui o desenvolvimento de projetos que contornam o estreito de Ormuz.



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