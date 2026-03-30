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Juros do cartão de crédito somam 436% ao ano em fevereiro

É a linha de crédito mais cara do mercado; mais de 40 milhões de brasileiros estão no rotativo

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Os juros do cartão de crédito alcançaram a marca de 436% ao ano em fevereiro, conforme dados do Banco Central. O economista Miguel Daoud analisa o aumento.

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