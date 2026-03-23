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Keir Starmer diz que Reino Unido não é alvo do Irã

Premiê foi questionado após Teerã disparar mísseis contra base militar no Oceano Índico

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O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, tranquilizou a população britânica ao afirmar que, apesar de Teerã disparar mísseis contra a base americana-britânica no Oceano Índico, não há nenhuma evidência de que o Reino Unido esteja sendo alvo do país.

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