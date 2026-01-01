Logo R7.com
Kim Jong-un reforça aliança com Rússia em mensagem de fim de ano

Líder norte-coreano elogiou soldados que lutam em terra estrangeira pela 'honra da nação'

Conexão Record News|Do R7

Em sua mensagem de fim de ano, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, destacou a “aliança invencível” com a Rússia. Ele elogiou as tropas que lutam no exterior pela defesa “heroica da honra nacional” e incentivou os soldados a continuarem apoiando o povo russo.

