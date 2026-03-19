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Kremlin: 'Negociações por acordo de paz estão em pausa'

Segundo porta-voz, assunto será retomado quando parceiros americanos puderem dar atenção

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O recente aumento das tensões no Oriente Médio está impactando diretamente as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. O Kremlin anunciou que as discussões foram pausadas temporariamente. Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, explicou que a pausa é situacional e depende da capacidade dos Estados Unidos em focar novamente nos assuntos ucranianos para retomar o diálogo.

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