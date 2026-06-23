Líbano e Israel iniciam nova rodada de negociações nos EUA

Líbano e Israel iniciaram uma nova rodada de negociações nesta terça-feira (23) em Washington. As autoridades libanesas defendem que conversas diretas são essenciais para encerrar o conflito com Israel. No entanto, a situação é complexa devido à influência do Irã na região e seu apoio ao grupo Hezbollah.



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