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Líbano e Israel iniciam nova rodada de negociações nos EUA

Governo libanês diz que acordo iraniano prejudicou conversas para fim do conflito no país

Conexão Record News|Do R7

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Líbano e Israel iniciaram uma nova rodada de negociações nesta terça-feira (23) em Washington. As autoridades libanesas defendem que conversas diretas são essenciais para encerrar o conflito com Israel. No entanto, a situação é complexa devido à influência do Irã na região e seu apoio ao grupo Hezbollah.

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