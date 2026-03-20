Líderes se comprometem a garantir segurança de rota

Líderes globais estão se mobilizando para reabrir o estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para transporte de petróleo. O governo japonês e nações europeias condenaram as ações do Irã e pediram a retomada da passagem segura no local.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!