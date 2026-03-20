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Líderes se comprometem a garantir segurança de rota

Nos EUA, o Pentágono projeta gastos de R$ 1 trilhão para financiar guerra contra Irã

Conexão Record News|Do R7

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Líderes globais estão se mobilizando para reabrir o estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para transporte de petróleo. O governo japonês e nações europeias condenaram as ações do Irã e pediram a retomada da passagem segura no local.

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