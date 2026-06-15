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Líderes se reúnem na França após acordo entre EUA e Irã

Autoridades devem discutir guerras e desequilíbrios econômicos globais

Conexão Record News|Do R7

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Líderes das principais economias desenvolvidas estão reunidos na França para a cúpula do G7. O evento ocorre até o dia 17 de junho e aborda questões cruciais, como as relações com o Irã, a guerra entre Rússia e Ucrânia, desequilíbrios econômicos globais e a dependência de minerais críticos da China. A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é esperada.

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