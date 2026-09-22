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Lula defende regras globais para IA e regulação de big techs

Presidente condenou atitudes de empresas que agem sem responsabilidade sobre impactos aos usuários

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou a importância da regulação das grandes empresas de tecnologia e da inteligência artificial durante discurso na ONU.

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