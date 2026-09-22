Lula diz durante Assembleia Geral da ONU que não vai 'terceirizar' combate ao crime organizado

Durante o discurso inaugural realizado na Assembleia Geral da ONU, realizado nesta terça-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a cooperação internacional no combate ao crime organizado.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!