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Lula diz durante Assembleia Geral da ONU que não vai 'terceirizar' combate ao crime organizado

Presidente do Brasil reforçou importância de lutar contra facções criminosas

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Durante o discurso inaugural realizado na Assembleia Geral da ONU, realizado nesta terça-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a cooperação internacional no combate ao crime organizado.

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