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Lula e Trump não se reúnem no G7 para falar sobre tarifas

Negociações de novas taxas impostas pelos EUA seguem entre prioridades do governo brasileiro

Conexão Record News|Do R7

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A reunião esperada entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Cúpula do G7 não aconteceu. No entanto, as discussões sobre comércio internacional seguem em destaque.

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