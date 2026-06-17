Lula e Trump não se reúnem no G7 para falar sobre tarifas

A reunião esperada entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Cúpula do G7 não aconteceu. No entanto, as discussões sobre comércio internacional seguem em destaque.



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