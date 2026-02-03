Lula envia acordo Mercosul-UE para o Congresso Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso, nesta segunda-feira (2), o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Com o envio, o texto deve ser analisado e votado pelos parlamentares nas próximas semanas e regularizará a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!