Lula viaja à Ásia para fortalecer relações comerciais
Presidente tem o intuito de ampliar o comércio e as parcerias com Coreia e Índia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou nesta terça-feira (17) para Índia e Coreia do Sul com o intuito de ampliar o comércio e as parcerias entre os países. O primeiro destino será a Índia, onde Lula vai se encontrar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e vai participar, na quinta-feira (19), de uma cúpula global sobre inteligência artificial.
Últimas
Irã fecha Estreito de Ormuz para exercício militar
Mais de 20% do petróleo consumido no mundo é transportado pela hidrovia
Representantes do EUA e Irã se reúnem para discutir acordo nuclear
Conversa envolve alívio de sanções econômicas e busca por estabilidade no Oriente Médio
Ministério das Mulheres lança campanha contra assédio durante o Carnaval
Campanha 'Se liga ou eu ligo 180' tem o objetivo de combater o assédio e conscientizar a sociedade
Entenda formas de se proteger nas redes sociais durante o Carnaval
Especialista alerta sobre riscos de segurança digital durante a folia
AGU intensifica cobrança contra agressores de mulheres
Ações para ressarcimento de pensões pagas pelo INSS ganham força
Tarifas impostas pelos EUA aproximam Mercosul e China
Pacto comercial pode redefinir o comércio global e alianças econômicas
EUA e Irã buscam acordos que tragam benefícios econômicos
Países retomaram conversas para resolver disputa sobre programa nuclear iraniano
Questões da Ucrânia serão discutidas em Genebra, segundo Kremlin
Kiev está sob pressão dos Estados Unidos para chegar a acordo com a Rússia
Conselho da Paz vai apresentar pacote humanitário para a Faixa de Gaza
Estados membros prometeram ajuda bilionária para reconstrução na região
118 universidades e institutos federais têm problemas de conectividade
Serviço também é indisponível para quase 6% da população brasileira, segundo o IBGE
Rússia abate 345 drones ucranianos em 24 horas
Segundo mídia estatal, país assumiu controle de dois assentamentos na Ucrânia
União Europeia vai participar de reunião do Conselho de Paz criado por Trump
Comissão afirmou que não vai se tornar membro e que participará como 'observadora'
Ucrânia diz concordar com novos pacotes de apoio
Kiev busca ajuda de parceiros enquanto luta para evitar avanços russos no campo de batalha
Morte de Alexei Navalny completa dois anos nesta segunda-feira (16)
Kremlin classificou como 'infundadas' acusações de que ele morreu por envenenamento