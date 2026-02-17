Logo R7.com
Lula viaja à Ásia para fortalecer relações comerciais

Presidente tem o intuito de ampliar o comércio e as parcerias com Coreia e Índia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou nesta terça-feira (17) para Índia e Coreia do Sul com o intuito de ampliar o comércio e as parcerias entre os países. O primeiro destino será a Índia, onde Lula vai se encontrar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e vai participar, na quinta-feira (19), de uma cúpula global sobre inteligência artificial.

