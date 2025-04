Luzes artificiais de bronzeamento podem desencadear diversas doenças de pele, explica médica

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nesta quarta-feira (2), a fabricação e distribuição de lâmpadas usadas em câmaras de bronzeamento artificial. As câmaras de bronzeamento já são proibidas no país desde 2009. A agência aponta que o uso dessas lâmpadas pode causar doenças como câncer de pele, causar queimaduras e o envelhecimento da pele. Em entrevista ao Conexão Record News , Luna Azulay, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, comenta a medida.



“Essas luzes artificiais podem fazer com que pessoas que tenham doenças ainda escondidas, apareçam. Então pode desencadear lúpus eritematoso, pode desencadear herpes, às vezes a pessoa toma um remédio, se ela pegar sol, vai ter uma erupção cutânea. Então tem os eventos agudos dessas lâmpadas de bronzeamento e os eventos crônicos”, explica a médica.