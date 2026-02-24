Logo R7.com
Macron diz estar cético sobre acordo no curto prazo entre Ucrânia e Rússia

Segundo presidente francês, não há vontade por parte da Rússia de alcançar a paz

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse estar cético quanto à possibilidade de uma resolução pacífica imediata para o conflito na Ucrânia.

