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Macron irá presidir videoconferência com países do G7 nesta quinta-feira (11)

Desequilíbrios econômicos globais que alimentam tensões comerciais são tema central

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O presidente da França, Emmanuel Macron, conduzirá uma videoconferência com os países do G7 nesta quinta-feira (11) para discutir desequilíbrios econômicos globais.

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