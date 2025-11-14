Mãe e filha são resgatadas após enxurrada em Mato Grosso do Sul
Carro em que família estava foi arrastado pela força da água durante temporal
Mãe e filha foram resgatadas com a ajuda de um trator após ficarem presas no meio de uma enxurrada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O incidente ocorreu quando o carro da família foi arrastado pela força das águas durante um temporal que atingiu a cidade.
