Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mais de 10 mil brasileiros tiram a 1ª CNH pelo app em 2026

Novas regras reduziram tempo e custo para conclusão do processo de emissão do documento

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Mais de 10 mil brasileiros já iniciaram o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação pelo aplicativo CNH do Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
  • transportes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.