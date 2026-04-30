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Março registra déficit de R$ 80,7 bilhões das contas públicas

Aumento está relacionado com o pagamento de precatórios pelo Tesouro Nacional

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O Banco Central anunciou que o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 80,7 bilhões em março deste ano. A elevação das taxas de juros tem sido apontada como um fator crucial nesse cenário deficitário.

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