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MEC aplica sanções a mais de 50 cursos de medicina

Medidas vão desde suspensão de novas regras a restrições ao financiamento estudantil

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O MEC puniu mais de 50 cursos de medicina que tiveram desempenho insuficiente no Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica).

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