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MEC lança plataforma para facilitar volta do público ao ensino médio

Objetivo do Ministério da Educação é facilitar processo de matrícula escolar

Conexão Record News|Do R7

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O Ministério da Educação lançou uma nova plataforma digital que visa facilitar o retorno de jovens e adultos ao sistema público de ensino. O especialista Rafael Parente analisa o assunto.

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