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MEC Livros amplia acervo de títulos em versões estrangeiras

Plataforma permite aluguel gratuito de livros digitais em inglês, espanhol e português

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O Ministério da Educação adicionou 7,8 mil títulos em inglês e espanhol ao acervo do MEC Livros, a plataforma digital que permite pegar títulos emprestados de forma gratuita.

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