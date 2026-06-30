MEC Livros amplia acervo de títulos em versões estrangeiras

O Ministério da Educação adicionou 7,8 mil títulos em inglês e espanhol ao acervo do MEC Livros, a plataforma digital que permite pegar títulos emprestados de forma gratuita.



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