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Medicamentos terão reajuste anual de até 3,8% este ano

Fitoterápicos, homeopáticos e isentos de prescrição não entram no índice

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O reajuste anual dos medicamentos já está valendo em todo o país. Neste ano, o aumento pode chegar a 3,81%. A correção média deve ficar em quase 2,5%. Medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e alguns isentos de prescrição têm regras específicas e não entram no reajuste anual.

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