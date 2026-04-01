Medicamentos terão reajuste anual de até 3,8% este ano

O reajuste anual dos medicamentos já está valendo em todo o país. Neste ano, o aumento pode chegar a 3,81%. A correção média deve ficar em quase 2,5%. Medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e alguns isentos de prescrição têm regras específicas e não entram no reajuste anual.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!