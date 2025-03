MEIs devem se atentar às novas regras de emissão de NF para evitar problemas, diz economista

Segundo Carla Beni, economista da FGV (Fundação Getulio Vargas), quem é MEI (Microempreendedor Individual) deve se atentar às mudanças nas regras de contribuição para a Receita Federal, o que é fundamental para fugir de erros na declaração de renda e na emissão de notas fiscais para manter os pagamentos em dia e, principalmente, garantir os recebimentos sem maiores contratempos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31), Carla explica que, caso o empreendedor não tenha um contador, pode consultar o portal da Agência Brasil e pesquisar por “MEI novidades” para se informar de alterações na contabilidade da categoria.



A partir desta terça-feira (1º), microempreendedores que compram ou vendem produtos deverão incluir o CRT (Código de Regime Tributário) 4 na emissão da nota fiscal eletrônica. A medida facilita a identificação do empreendedor dentro do regime do Simples Nacional.