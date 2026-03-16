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Mercado prevê corte menor dos juros nesta semana pelo BC

Com início da guerra, analistas projetam redução da taxa Selic de 15% para 14,75% ao ano

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Com a guerra e a disparada no preço do petróleo, o mercado financeiro prevê um corte menor de juros nesta semana pelo Banco Central.

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