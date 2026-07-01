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Mercosul inicia negociações comerciais com o Japão

Objetivo é expandir laços econômicos em meio às tarifas impostas pelos Estados Unidos

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Iniciam-se as conversas entre Mercosul e Japão para firmar um acordo comercial. As negociações são motivadas pela imprevisibilidade norte-americana na diplomacia.

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