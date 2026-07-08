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Ministro do Desenvolvimento avalia negociações comercial com EUA

Expectativa é de uma nova rodada de reunião técnica entre os países ainda nesta semana

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O ministro do Desenvolvimento do Brasil, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta terça-feira (8) que o país está progredindo nas negociações com os Estados Unidos para mitigar os efeitos das taxas adicionais sobre as exportações brasileiras.

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