Ministro do Desenvolvimento avalia negociações comercial com EUA

O ministro do Desenvolvimento do Brasil, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta terça-feira (8) que o país está progredindo nas negociações com os Estados Unidos para mitigar os efeitos das taxas adicionais sobre as exportações brasileiras.



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